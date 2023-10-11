3 قطارات متاحة لاشتركات طلاب المدارس والجامعات.. تعرف عليها

مع بداية السبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023-2024، وإقبال عدد كبير من الطلاب المنتقلين يوميا بين المحافظات من أجل الالتحاق بالجامعات المختلفة، حددت سكك حديد مصر، القطارات المخصصة لجميع الطلاب لاستخراج الاشتراكات الخاصة بها، التي تشمل تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة والطالبات.

قطارات محددة لاشتراكات الطلاب

الاشتراكات مخصصة لجميع طلاب الجامعات والمدارس، على قطارات «تحيا مصر - الثالثة المكيفة - التهوية الديناميكية»، بمختلف الخطوط المتجهة إلى جميع المحافظات يوميا.

أسعار اشتراكات القطارات للطلبة

- قطارات تحيا مصر تخفيض بنسبة 98%.

- قطارات التهوية الديناميكية تخفيضًا بنسبة 97%.

- قطارات الثالثة المكيفة تخفيضًا بنسبة 90%.

مع العلم أن قيمة الاشتركات تحدد وفق المسافة بين محطتي المغادرة والوصول، بحيث لا تزيد عن 400 كيلومتر.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة

وفي السياق ذاته، حددت الهيئة القومية لمترو الأنفاق أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة، والمددة للتيرم الأول 3 أشهر، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار اشتراك المترو للطلاب

ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل للمترو 33 جنيهًا.

ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل مترو 41 جنيهًا.