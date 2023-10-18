خبير استراتيجي: المشروع المصري يحتاج إلى الأمن والاستقرار

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تواجه أزمة كبيرة جدا، وهذه الأزمة تثبت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد حقيقي قادر يقود سفينة في ظل ضباب كثيف يحيط بالمنطقة سيدفع الجميع ثمنه، ولن تنجو إلا أن يكون لديك زعيم قادر على عبور السفينة، وصنع السلام.

المشروع المصري يحتاج إلى الأمن والاستقرار

وأضاف عسيلة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن المشروع المصري يحتاج إلى الأمن والاستقرار، وقيادة الرئيس السيسي يسعى دائما لعم السلام بالمنطقة، مضيفا أن أمريكا تغطي على جرائم حرب سافرة من إسرائيل تحدث على الهواء مباشرة ولا خجل.

مصر مستهدفة بشكل أساسي

وتابع: «مصر مستهدفة بشكل أساسي، ولكن لازم نقول شكرا لقائد يقود السفينة يحافظ على السلام بالمنطقة والأمن القومي المصري».