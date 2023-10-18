نصائح من «الكهرباء» في الطقس السيئ.. تحذير للأطفال والطلاب من هذا الفعل

تتعرض البلاد، خلال الأيام المقبلة، لتساقط أمطار على أغلب محافظات الجمهورية، وتختلف كميات الأمطار المتساقطة من مكان لآخر، حيث تكون غزيرة في مناطق مسببة سيول وسوء أحوال جوية، بينما تكون خفيفة على مناطق أخرى.

الكهرباء تحذر من حالات عدم استقرار الأحوال الجوية

وحذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتعرض بعض المحافظات والمناطق لسقوط الأمطار والسيول، لافتة إلى أنه يلزم على الأشخاص اتباع بعض الإرشادات أثناء سقوط الأمطار وخلال التعامل مع مهمات الكهرباء.

نصائح من «الكهرباء» في الطقس السيئ

وجاءت نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعامل مع مرفق الكهرباء أثناء تساقط الأمطار باتباع الآتي:

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات.

- عدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو الاقتراب منها إذا لاحظ الشخص وجودها.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل والملابس مبتلة.

- توعية الأطفال بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

- الإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأية مشاكل تخص أعمدة الإنارة، فقط من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

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حالة الطقس غدًا

وشهدت بعض محافظات الوجه البحري أمس سقوط أمطار متوسطة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع اليوم أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم الخميس، وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.