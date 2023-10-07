هل تستمر حالة الطقس السيئ بعد تعطيل مطروح الدراسة غدا؟.. «الأرصاد» توضح

تسود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية في فصل الخريف، حيث تشهد عدة مناطق من البلاد تساقط أمطار غزيرة، بينما تواجه أخرى ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية بعض السحب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس والصحراء الغربية، ومن المحتمل أن يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة.

هل تستمر حالة الطقس السيئ؟

وحول مدى استقرار حالة الطقس السيئ والتقلبات الجوية وامتدادها نحو القاهرة الكبرى، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة اليوم 31 درجة مئوية، بالإضافة إلى نشاط الرياح على أقصى جنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

تعطيل الدراسة بسبب سيول مطروح

وبسبب حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد وخاصة السواحل الشمالية الغربية وتحديدا محافظة مطروح التي تعرضت لسيول وأمطار غزيرة، قام على أثرها المسؤولون بتعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع مدارس إدارة مرسى مطروح التعليمية للطلاب فقط لاستكمال معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات سقوط الأمطار والسيول بعدد من المناطق، والاطمئنان على إنهاء أي آثار سلبية ورفع أى تراكمات مياه داخل أسوار المدارس والاطمئنان على المنشآت والأسوار للاطمئنان على استقبال الطلاب داخل المدارس دون أي معوقات.

درجات الحرارة غدا الأحد 8-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.