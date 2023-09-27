بسمة وهبة: الرئيس السيسي لا يكل من خوض أي معركة في مصلحة مصر

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم، على معنى أنه بعد العُسر يُسر، موضحةً: «واحدة من أجمل صفات الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا ينسى شيئا أبدا ولا يكل ولا يمل من خوض أي معركة طالما هي في مصلحة مصر وشعب مصر ومستقبل مصر».

معركة الوعي

وأضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «معركة الوعي تعتبر واحدة من أهم المعارك التي يخوضها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحمل همها فوق كتفيه، وعندما نراجع كل المناسبات التي شارك فيها الرئيس السيسي نجد فيها اهتماما غير عادي بالعقل المصري ووعي الشعب المصري، وهذا يرجع إلى يقينه وإيمانه بدور الشعب المصري في حماية وبناء البلد».

السيرة النبوية هي المصدر الرئيسي الذي نتعلم منه

وتابعت الإعلامية: «خلال الاحتفلال بالمولد النبوي الشريف، تحدث الرئيس السيسي عن درس مهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن سيرة النبي هي المصدر الرئيسي الذي نتعلم منه الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة والصبر على الصعاب».