بسمة وهبة: مصر الداعم الأول والتاريخي للقضية الفلسطينية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مصر هي الداعم الأول والتاريخي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكل المواقف تثبت ذلك، موضحة: «مصر وقت المحنة والجد والأزمة، تكون أول الداعمين للفلسطينيين، وهذا الأمر لا مجال للمزايدة فيه».

القضية الفلسطينية

أضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «هناك كتب ومجلدات عن دعم مصر للقضية الفلسطينية، ومن حق الفلسطينيين النضال، ونحن في مصر شعبا وحكومة ندعم الشعب الفلسطيني».

ضرب الفلسطينيين

تابعت الإعلامية: «إسرائيل مستمرة في ضرب الفلسطينيين، وفرضت حصارا على غزة، لا مياه أو أكل أو وقود أو كهرباء أو دواء أو مساعدات طبية أو غذائية، بالإضافة إلى القصف دون توقف على مدار الساعة، وعندما يستمر ذلك طويلا، يفر الفلسطينيون إلى سيناء، هكذا يقول العقل وهكذا تقول سيناء، إذ أغلقت إسرائيل كل المعابر وحاصرت غزة، ولا مخرج أمام أهلها إلا سيناء ومعبر رفح».