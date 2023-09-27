بسمة وهبة: الرئيس السيسي يراهن على شباب مصر ويؤمن بقدراتهم

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسالة طمأنة خلال كلمته ضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، حيث عبرت عن إيمانه بقوة الشباب وقدرتهم على صناعة المستقبل، حيث قال «بقى في أمة شبابها بالحجم ده ويبقى عندها قلق من بكرة؟!».

وأضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يراهن على شباب مصر ويقول إن الغد سيكون لهم وإنهم قادرون على حفظ أقدار هذه الأزمة، وكل إنجازات ومشروعات الرئيس السيسي ليست للحاضر فقط، ولكن للمستقبل أيضا، وسينعم الشباب والأجيال المقبلة بالإنجازات».

الرئيس السيسي يراهن على شباب مصر

وتابعت الإعلامية: «الرئيس السيسي يراهن على شباب مصر اللي زي الورد وشفناهم إمبارح، وهو ما يعني أنه مؤمن بالشعب المصري، وبخاصة أنه قادر على صنع مستقبل أفضل».

إلى ذلك، أكدت أنه رغم كل ما يحدث حول مصر ووجود طرق كثيرة قد يستخدمها أهل الشر أو أهل السياسية للتأثير واللعب على عواطف الناس، إلا أن الله عز وجل كان كريما مع الشعب المصري في هذا التوقيت.

إنسان أصيل

وأضافت «وهبة»: «ربنا بعت لنا إنسان معدنه أصيل وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو قائد يعمل ويصارح ويشارك الشعب».

مصر تحارب بشرف

وتابعت الإعلامية: «الرئيس السيسي قال نحن نحارب بشرف في زمن عزّ فيه الشرف، وبالأمس كان يحتفل بيوم تفوق جامعات مصر وشارك الطلاب أحلامهم، وقلنا إنه نموذج للقائد صانع الأمل، وصناعة الأمل هي الصناعة الأصعب في تاريخ البشرية، واليوم، قدم رئيس الجمهورية نموذجا ورسالة جديدة محتواها الطمأنينة وفي نفس الوقت تعبر عن منهجه، وهو أنه لكي نبني مصر يجب أن نمضي في مشوار صعب ولا يوجد شيء سهل».