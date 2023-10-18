زيارة مدرسية لحي الجمرك.. رئيس الحي: تقليد جديد لبناء شخصية الأطفال

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن الحي قام بالتنسيق مع إدارة الجمرك التعليمية لتنظيم زيارة من أطفال مدارس الإدارة في تقليد جديد لرفع وعي الأطفال حول العمل الإداري والميداني، وتمت الزيارة من مجموعة من طلبة مدرسة الميناء الشرقي وتعرف الأطفال على الإدارات المختلفة بالحي وشاهدوا كيف يتم اتخاذ القرار.

تعريف الأطفال بالحي

وأشارت خليفة، لـ«الوطن»، إلى أن هذه الزيارة تمت وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كتقليد جديد لبناء شخصية الأطفال من طلبة المدارس، حيث قامت مدير إدارة العلاقات العامة بتعريفهم بالحي وإداراته ومهامه، وكيفية الحصول على الخدمة، كما قامت مديرة لجنة حماية الطفولة بشرح مبسط عن التعريف باللجنة وخط نجدة الطفل، والخدمات التي توفرها للطفل.

خلق روح التعاون

وأضافت المهندسة خليفة أن ذلك في إطار توعية الطلبة بالدور الفعال للحي والذي يسعى لرفع معدلات العمل لخدمة المواطنين، ما يساهم في خلق روح التعاون والانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الصاعدة وسنكرر التجربة أكثر من مرة لزيادة عدد الأطفال لرفع وعيهم وجعلهم مستعدين نفسياً لتحمل المسؤولية في مرحلة الشباب وبعد تخرجهم.