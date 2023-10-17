«عربية النواب»: إسرائيل وحلفاؤها أثبتوا للعالم أنهم لا يعرفون «حقوق الإنسان»

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ضرب قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم لمستشفى المعمداني في غزة، عمل إجرامي ومجزرة بشعة تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

لجنة الشؤون العربية

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن إسرائيل وحلفاؤها أثبتوا للعالم كله، أنهم بلا إنسانية، وأن الهجمات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ستظل وصمة عار تطاردهم، وتفضح شعاراتهم الرنانة، بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، وهم أبعد ما يكونوا عن ذلك.

وأوضح أباظة، أن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ، فلا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطينيين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف تلك الحرب غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية

وأشار إلى الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله، بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين، وقدمت الكثير من التضحيات والدماء، لافتا إلى أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل، والوقف الفوري للعدوان الغاشم، من جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بعيدا عما يجري ويتعامل بسياسة ازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني.