تفاصيل مجزرة مستشفى المعمداني في غزة.. الاحتلال يواصل خرق القانون الدولي

منذ 11 يومًا يتعرض قطاع غزة لقصف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 3 آلاف شهيد، وتجاوز عدد المصابين 13 ألف جريح، إلا أنها ارتكتب جريمة حرب جديدة، وهي مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، التي أسقطت نحو ألف شهيد وجريح.

تفاصيل مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة

تفاصيل مجزرة مستشفي المعمدانى في غزة كشفت عن واحدة من أبشع المجازر التي ارتكتبها قوات الاحتلال في القطاع، إذ شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكانت قوات الاحتلال لم تنذر المستشفى بالإخلاء وفق القواعد الدولية والقانون الدولي، بل استهدفت المستشفى الذي كان ملجأ للآف من المواطنين النازحين الذين لجئوا إليه بعد أن دمرت منازلهم، وكان يبحثون عن مكان آمن لمن تبقى من أسرهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عن مجزرة قصف مستشفى المعمداني في غزة مشاهد تدمي القلب، ما بين شخص يجلس في الطرقات مستجديًا طبيبًا لعلاج شقيقه، وبمجرد دخول الطبيب يكشف عن استشهادة ليطلق الصرخات، فيما يصرخ أب آخر وهو يحمل أشلاء أسرته مجمعة في كيس نتيجة العدوان السافر.

أما الجرحى فلم تكن أحوالهم أفضل من الشهداء، فما بين الحروق من الدرجات الثانية والثالثة، وكسور، ونزيف الرضع والأطفال والنساء، ومسعفون يحاولون إنقاذ ما يمكن من المصابين وسط مخاوف من قرب انتهاء مخزون المواد الطبية لإسعاف المصابين والجرحى.

وأعلنت مصادر طبية أن 1000 فلسطيني على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من مستشفى المعمداني.

مستشفى المعمداني

وبحسب الوكالة الفلسطينية، فإن المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» تابع للكنيسة الأنجليكانية في القدس، وهو من أقدم مستشفيات قطاع غزة.

يشار إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند قصف المستشفى، إذ أعلنت وكالة «الأونروا» استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في غارة لقوات الاحتلال على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.