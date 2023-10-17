عضو بـ«خارجية الشيوخ»: قصف مستشفى المعمداني بغزة جريمة إنسانية

أعربت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن دهشتها من وقوف الدول الكبرى التي تتحدث عن حقوق الإنسان وحق الشعوب في حياة آمنة مطمئنة، بل تعاقب الدول التي تتجاوز في حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تصم آذانها وتعصب عيونها فلا ترى ما تفعله إسرائيل في الشعب الفلسطيني من ارتكاب مجازر تخالف كل قواعد الحرب والاشتباك، وتخالف كل المواثيق الدولية التي تمنع قصف المستشفيات وأماكن الإيواء وتعتبرها جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأشارت عفيفي إلى أن المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل منذ ساعات بقصف مستشفى المعمداني بالصواريخ، بعد أن لجأ إليه الفلسطينيون الذين استجابوا للنزوح من شمال القطاع إلى مكان آمن دون سابق إنذار هو جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية أمام محكمة مجرمي الحرب طبقا للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الذي تضرب به عرض الحائط.

وشددت النائبة على الدور المصري المكثف والمتصاعد للقيادة المصرية للبحث عن حلول عاجلة للتهدئة لإدخال المساعدات الإنسانية والعلاجية لأهالي القطاع المنكوبين، وللشعب المصري الذي يقف بقوة خلف الشعب الفلسطيني داعما بالدم والمال والمساعدات الإغاثية.

وناشدت عفيفي المجتمع الدولي أن يعيد النظر في الدعم غير المسبوق لإسرائيل وهي تمارس أقصى درجات العنف على الشعب الفلسطيني، وترتكب المجازر التي تحول أجساد الأطفال حتي الرضع منهم إلى أشلاء، بل تحول السلام الذي يبحث عنه العالم إلى أتون من الكراهية والبغض لن يجعل المنطقة مستقرة، وربما العالم كله.

وأكدت عفيفي أن الشعب المصري يقف بقوة وصلابة خلف القيادة وخلف الوطن ومع أي قرار سياسي يحفظ مصر وشعبها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.