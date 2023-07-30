إسماعيل هنية: حركة الجهاد ركن مهم في الحركة الوطنية الفلسطينية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن هناك اتفاقيات كثيرة بين الفصائل الفلسطينية جرى توقيعها في أعوام 2005 و2011 و2017 بالقاهرة، وكان آخر هذه الاتفاقيات في الجزائر، مشددًا على أن المطلوب اليوم من الفصائل الفلسطينية كيف تطبق هذه الاتفاقيات.

حركة الجهاد ركن مهم جدا في الحركة الوطنية الفلسطينية

وأضاف هنية، خلال لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جميع المشاركين في اجتماع العلمين، طرحوا مواقفهم بكل وضوح، وحركة الجهاد ركن مهم جدا في الحركة الوطنية الفلسطينية.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: «نأمل إزالة كل العقبات خلال اجتماع مجلس الأمناء العموم للفصائل الفلسطينية، التي حالت دون حضور بعض الفصائل، حتى الاجتماع المقبل ليتمكنوا من الحضور».

«أبو مازن» يثمن دعم ومساندة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنه يثمن دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية.

وتأتي استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتأكيدا على الدور المصري المحوري والتاريخي، الداعم لوحدة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.