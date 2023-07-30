إسماعيل هنية: الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفا وخطورة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن اللجنة المنبثقة عن اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل، ستجتمع وتناقش الرؤى المطروحة، ثم تعرض على المجلس نتائج المناقشات بعد اجتماعها المقبل، ثم نذهب إلى خطوات عملية جدية في موضوع المنظمة والانتخابات، وإدارة المقاومة الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

اتفاق فلسطيني على تشخيص المرحلة

وأضاف هنية خلال لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر: «لاحظنا أن هناك اتفاقا فلسطينيا على تشخيص المرحلة في هذا الاجتماع عن الاجتماعات السابقة، وكانت اللغة توافقية ومسؤولة».

خطورة الحكومة الإسرائيلية الحالية

وتابع أنه لاحظ وجود اتفاق على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا، وعلى ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء الوحدة الفلسطينية، وأن المقاومة هي الخيار الذي يجب أن يتمسك به الشعب الفلسطيني، وضرورة دورية اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.