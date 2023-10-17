«الخارجية»: إسرائيل قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات حتى الآن

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنّ مصر تعمل على إيجاد حلول لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات حتى الآن.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، أنّ الإعلام الغربي يُحمل مصر مسؤولية فتح المجال لعبور رعياهم من معبر رفح، مشيرًا إلى أنّ مصر أوضحت أنّ السبب في تعطيل معبر رفح هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يروع كل من يقترب من هذا المعبر، ويمنع من دخول المساعدات للجانب الفلسطيني.

الوضع المأساوي في قطاع غزة

ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يجب ألا يُعرض معبر رفح لأي مخاطر لكي تصل المساعدات في ظل الوضع المأساوي لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال قامت بقصف مستشفى أدى لوفاة 200 فلسطيني، وأن هناك اتصالات مصرية مع كل الأطراف الفاعلة دوليًا، للتركيز على وقف القصف المستمر العشوائي على قطاع غزة، ووضع رؤية مستقبلية للتعامل مع القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ هناك توافقًا عالميًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقبلة، ومن ثم الحديث مصر مع الأطراف الدولية حول كيفية تحقيق هذا الهدف في ظل المواجهات على الأرض في قطاع غزة الآن، مشيرًا إلى أنّ القضية الفلسطينية لم تمت ومطروحة بقوة.