رئيس جامعة دمياط: هدفنا توفير بيئة تعليمية لبناء مواطن متخصص يخدم مجتمعه

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية التمريض والذي نظمته إدارة الكلية، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناهد خضر عميد كلية التمريض.

احتفالية بكلية «تمريض دمياط»

بدأت فعاليات الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك كلمات عميد الكلية وكلمة نائب رئيس الجامعة والتي رحبوا فيها بالطلاب الجدد وتمنوا لهم عاماً دراسياً سعيد.

وجاء بعد ذلك كلمة رئيس الجامعة التي قدم التهنئة للطلاب مرحبا بهم في رحاب جامعة دمياط وأكد رئيس الجامعة خلال الحفل على أن طالب كلية التمريض يتميز عن غيره من الخريجين بأن سوق العمل ينتظره مشيراً الى أن الجامعة هدفها توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب لبناء مواطن متخصص يخدم مجتمعه، داعيا الطلاب الى المشاركة الفاعلة في الأنشطة والأسر الطلابية وفى أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع مراعاة الالتزام بالضوابط والتقاليد الجامعية.

ثم استمع إلى فقرة من الشعر للطالبة تقى محمد من الفرقة الأولى تخليداً لذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وحضر حفل الاستقبال وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية.