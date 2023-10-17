تراجع سعر السكر بعد مبادرة انخفاض الأسعار

عبر عدد من المواطنين، عن سعادتهم بمبادرة الحكومة المصرية، لخفض أسعار السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي شملت العديد من السلع الأساسية.

انخفاض في سعر السكر بعد مبادرة انخفاض الأسعار

وقال أحد المواطنين، خلال تقرير أذاعه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ربنا يخلي السيسي ويبارك فيه لأنه عمل مبادرة انخفاض الأسعار.

بينما قالت سيدة خلال شرائها احتياجاتها من السلع من إحدى الجمعيات: «الأسعار في متناول الجميع والتخفيضات شملت العديد من السلع المهمة والأساسية».

ووجه أحد المواطنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء على هذه المبادرة التي حدت من ارتفاع الأسعار بما يصب في صالح المواطنين، مضيفا «ربنا يخلي الرئيس السيسي ويبارك فيه».

أسعار المعارض أرخص من السوق الحر

وأشار مواطن آخر، إلى أن أسعار المعارض أرخص من السوق الحر، والسكر انخفض 10 جنيهات وكذلك الطحينة أقل بنفس النسبة عما كانت من قبل.

واختتم مواطن آخر: «كل حاجة كويسة والمبادرة رفعت روح الناس المعنوية وكل حاجة متوفرة ورخيصة، لأن في الأول مكناش عارفين نشتري حاجة لأنها كانت غالية».