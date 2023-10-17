نقيب الصحفيين: استهداف مستشفى المعمداني بغزة من أبشع الجرائم في التاريخ

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على استهداف مستشفى المعمداني بغزة، قائلا إن الكلمات تعجز عن التعبير عن حجم الجريمة والكارثة التي ألحقت بأهل غزة، وهناك إحساس بالعار والخزي والعجز جراء ما يحدث، فنحن أمام جريمة مروعة وجريمة إبادة وحرب لا بد من التصدي لها.

أبشع الجرائم في التاريخ

وأضاف «البلشي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نشهد جريمة من أبشع الجرائم في التاريخ في ظل تواطؤ دولي غير مسبوق، ومشاركة في هذه الجريمة، وكل من برر ما جرى شارك في الجريمة، والصحافة كلها التي نشرت الأكاذيب.

وأشار إلى أننا أمام شعب بطل يدفع ثمن مجرد حلمه في الحرية، وحجم الألم الذي يدفعونه أكبر من أي شيء، والكلمات عاجزة أن تعبر عن حجم الوجع والخزي الذي يلاحقنا جميعا.

ما يحدث غير مسبوق ومروع

ولفت أن مجلس النقابة حاول أن يرد على نحو سريع، لكن ما يحدث الآن شيء غير مسبوق ومروع، والأجيال الجديدة الآن تعرف معنى الوحشية وازدواجية المعايير.