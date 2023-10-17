حزب «الإصلاح والنهضة» يدين مجزرة مستشفى المعمداني في غزة: جريمة حرب

أدان حزب «الإصلاح والنهضة» المجزرة التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين.

أكد الحزب، في بيان، أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد جريمة حرب، وانتهاك فاضح لكل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وناشد «الإصلاح والنهضة»، المجتمع الدولي بالاستماع إلى صوت العقل والضغط على إسرائيل لوقف نزيف الدماء، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية متخذين من مؤتمر السلام المنعقد في القاهرة انطلاقا نحو إنهاء الأزمة في فلسطين بما يحقن الدماء.