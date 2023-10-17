وكيل «حقوق النواب» يدين الصمت الدولي تجاه قصف مستشفى المعمداني

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قصف جيش الإحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، إبادة جماعية تعد جريمة حرب دولية.

وأدان وكيل حقوق النواب قصف مستشفى قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط مئات من الشهداء، من ضمنهم أطفال، كما أدان الصمت الدولي، حيث قال: «ما نشهده الآن من رد فعل تجاه تلك الجريمة الإنسانية، صمت دولي فاضح عن جريمة حرب بربرية بقصف مستشفى».

واستنكر عضو مجلس النواب، صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام ما يحدث في فلسطين، وعدم تبنيهم أي قرار إلى الآن يدين جرائم الجيش الإسرائيلي المحتل، واستهدافه المستمر للمستشفيات والمدنيين.

ومن الجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منذ قليل، مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، تجاوزت أعدادهم الـ500، وهو ما وصفه العديد بجريمة حرب.