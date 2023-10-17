بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

طلبت روسيا والإمارات بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بشأن المجزرة الدموية الإسرائيلية بمستشفى المعمداني في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 600 قتيل وعشرات الجرحى.

وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة على قناته في «تليجرام»: «طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع عاجل ومفتوح لمجلس الأمن التابع الدولي صباح الأربعاء 18 أكتوبر لمناقشة الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة»، بحسب وكالة «تاس» الروسية.