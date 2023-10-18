«المؤتمر»: قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة عمل إجرامي وسط صمت المجتمع الدولي

استنكر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الممارسات الوحشية والغاشمة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، قائلا: «وصل الأمر بالاحتلال قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وهو ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء».

المجتمع الدولي يتجاهل اعتداءات الاحتلال

وتساءل «غنيم» عن موقف المجتمع الدولي الذي يرى ويشاهد الأحداث الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال يوميا ضد الأبرياء، متابعا: «المجتمع الدولي يتجاهل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية، وهو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ازدواجية في التعامل، وخرق واضح لكل مبادئ حقوق الإنسان أمام أعين العالم أجمع».

أعمال الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع الإنسانية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أعماله الإجرامية والتي تتعارض مع الإنسانية ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل، مما يتطلب سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة ويتطلب دعم ومساندة من كل الأطراف لوقف هذه الهجمات الغاشمة من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل.

وأشاد بالجهود المبذولة من الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحركات المصرية على كل المستويات لدعم الشعب الفلسطيني، والدعوة لعقد قمة دولية، والتي من المتوقع أن يكون لها دور كبير في تهدئة الأوضاع وحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.