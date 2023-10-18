حزب التجمع يدين مجزرة الاحتلال بمستشفى المعمداني: هدفها إبادة غزة

أدان حزب التجمع، المجزرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني، مؤكدا أنها نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان على شعب فلسطين بغزة، والتي بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنية التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان.

قصف مستشفى المعمداني

وتابع حزب التجمع في بيان له، أن هذه الجرائم تأتي بهدف محو وإبادة شعب غزة من الوجود، وأخيرا ضرب مستشفى المعمداني بالصواريخ، ما أسفر عن المئات من الضحايا والجرحى والمرضى الآمنين، وكل ذلك بصمت الدول على كل هذه الجرائم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

تأييد الموقف المصري

وأكد حزب التجمع تأييده الكامل للموقف الرسمي المصري من العدوان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، موضحا أنه كان ولا يزال داعما لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وبكل الأساليب من أجل وطنه الحر المستقل وفقا لمقررات الشرعية الدولية.