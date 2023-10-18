سفير فلسطين بالقاهرة: عدد الموجودين في مستشفى المعمداني يقدر بـ30 ألف شخص

علق السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، على استهداف مستشفى المعمداني في غزة، قائلا إن الكلمات كلها عاجزة وقاصرة أمام هذه المجزرة الجماعية الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني الذي يقع في مدينة غزة، مرجحًا أن يكون عدد الموجودين في المستشفى يبلغ 30 ألف شخص.

غالبية الناس لجأوا للمستشفى

وأضاف «اللوح»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من أهالي حي الزيتون الذين يقدر أعدادهم بنحو 100 ألف مواطن مغادرة منازلهم، والغالبية لجأوا إلى هذه المستشفى، والذي يقع على مساحة جغرافية كبيرة.

تقديرات لوجود 30 ألف شخص بالمستشفى

وأشار إلى أنه في تقديره كان يوجَد في ساحة مستشفى المعمداني ما لا يقل عن 30 ألف مواطن فلسطيني، فهي ليست منطقة طبية فقط ولكن منطقة لجوء باعتبار أن المستشفيات من وجهة نظر الناس مناطق آمنة، ولا يتصور إنسان أن تقصف إسرائيل مستشفى ومنطقة لجوء بها من 30 إلى 40 ألف مواطن فلسطيني.