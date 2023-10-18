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دولتان عربيتان تعلنان الحداد على شهداء مستشفى المعمداني في غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
12:42 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مصابو القصف الإسرائيلي على غزة

مصابو القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت دولتان عربيتان الحداد على شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بالمستشفى المعمداني في غزة، وهما العراق ولبنان.

وأكدت الحكومة العراقية إعلان الحداد 3 أيام في عموم العراق، بحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان صحفي، كما أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا مستشفى المعمداني بغزة.

الاحتلال يقصف مستشفى المعمداني

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن قوات الاحتلال قصفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ونتج عن ذلك سقوط أكثر من 500 قتيل ومصاب.

مصر تدين القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

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