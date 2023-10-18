اشتباكات في محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا كتب: محمد عزالدين 01:15 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023 تركيا وقعت اشتباكات في محيطة السفارة الإسرائيلية في تركيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هزة أرضية تضرب غرب تركيا.. تعرف على قوتها عاجل| هزة أرضية تضرب شرق تركيا الآن.. تعرف على حجمها وموقعها هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب وسط تركيا وزير خارجية تركيا: نرفض العنف ضد المدنيين وندعو لحل عادل للقضية الفلسطينية «شكري»: هناك رؤية مشتركة مع تركيا للعمل لتجاوز المخاطر الإنسانية على غزة الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية تركيا تطورات التصعيد العسكري في غزة تركيا غزة الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023 بقلم محمد عزالدين