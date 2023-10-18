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اشتباكات في محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا

كتب:

محمد عزالدين
01:15 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
تركيا

تركيا

وقعت اشتباكات في محيطة السفارة الإسرائيلية في تركيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

 

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