جريمة حرب ضد الإنسانية.. ماذا فعل الاحتلال الإسرائيلي بمستشفى المعمداني؟

جريمة حرب ضد الإنسانية قام بها الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة، أمس الثلاثاء، ليحوله بأكمله إلى كومة من الرماد ويقع فيه مئات الضحايا والمصابين، ويتوقع المراقبون أن الهجمة ستكون نقطة تحول في المسار الحالي للصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني

ووفقًا لما صرح به متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء جراء الضربة الجوية الإسرائيلية على المستشفى قد بلغ 500 شخص، وأظهرت الصور النيران التي اندلعت في قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأجزاء الجثث في المنطقة.

قام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية من قبل طائرة إسرائيلية على ساحة المستشفى في وقت تواجد فيه مئات الفلسطينيين النازحين الذين كانوا يبحثون عن مكان آمن، ووثقت مقاطع فيديو سيارات الإسعاف وهي تقوم بنقل الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

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اللقطات الأولى لآثار قصف مستشفى غزة المعمداني، العدد الأولي للشهداء في هذا القصف فقط 500 شخص، بعض المصادر تقول أنه أكثر من 1000 استشهد في لحظة واحدة بينهم أطباء ونساء وأطفال ونازحين احتموا في هذا المستشفى. pic.twitter.com/sDtGhTidVs — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 17, 2023

أقدم المستشفيات في غزة

ويعد المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) من أقدم المستشفيات في غزة، وهو تابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

وتشهد المنطقة تصاعدًا في العنف، حيث تواصل إسرائيل قصفها المكثف على قطاع غزة، ونتيجة لذلك، ارتفع عدد القتلى جراء القصف منذ 7 أكتوبر إلى حوالي 3 آلاف شهيد و12500 مصاب، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.