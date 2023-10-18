حزب الجيل يثمن إلغاء القمة الرباعية: أشجع قرارات القادة العرب

وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قرار القادة العرب بإلغاء قمتهم الرباعية التي كان مقررا أن تعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان، بالقرار الشجاع، مؤكدا أنه من أشجع قرارات القادة الأربعة في العقود الثلاثة الماضية.

إلغاء القمة الرباعية إدانة للتأييد الأمريكي لاعتداءات جيش الاحتلال

وأكد رئيس حزب الجيل أن هذا القرار بمثابة إدانة للتأييد الأمريكي المطلق للاعتداءات الوحشية الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا العزل في غزة والذى أطلق العنان للحكومة المتطرفة الإسرائيلية لتدمير البنية التحتية الفلسطينية والأبنية في غزة وقتل عائلات بأكملها، مشيرا إلى أن إلغاء اجتماع القمة الرباعية بمثابة إدانة قوية للولايات المتحدة الأمريكية وتحميلها مسئولية الأرواح الفلسطينية التي أزهقت والدماء التي سالت.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن قصف المستشفى المعمداني في غزة، وقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل في رقبة الرئيس الأمريكي جون بايدن وإدارته، كما يتحمل مسئوليتها قادة الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الامن أمس.

الشهابي: قرار إلغاء القمة الرباعية قوي وشجاع

وأكد «الشهابي» أن القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتشاور مع الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي، يكتب فصلا جديدا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، قوي وشجاع، وهو إخلاص لقضيتنا المركزية ومدخلا مهما لحلها.