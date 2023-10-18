بايدن يلغي زيارته إلى الأردن بعد قصف مستشفى المعمداني

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلغاء رحلته المقرره إلى الأردن بعد زيارة لإسرائيل، وذلك عقب إلغاء الأردن قمة رباعية كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء، مع رؤساء أمريكا ومصر وفلسطين، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان».

جاء ذلك بعد جريمة إسرائيل الإنسانية وقذفها مستشفى الأهلى العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة، أمس الثلاثاء.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انسحب في وقت سابق من الاجتماع المقرر عقده في الأردن، وقال مسؤول فلسطيني كبير إن عباس سيعود بدلا من ذلك إلى رام الله مقر حكومته في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب الانفجار الذي استهدف مستشفى في غزة والذي أفادت تقارير أنه أودى بحياة المئات.