بايدن في إسرائيل غدا.. وتساؤلات أوروبية حول دوافع الزيارة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتوجه غدًا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، وذلك وسط تساؤلات حول دوافع الخطوة.

بايدن يعتزم زيارة الأردن للقاء الرئيس الفلسطيني

ووفقًا لصحيفة «دي تسايت» الألمانية، من المتوقع أنَّ يؤكّد بايدن التضامن مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس.

وذكر البيت الأبيض، أنَّ بايدن يعتزم زيارة الأردن في نفس اليوم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وبعد أكثر من 7 ساعات من المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية، أعلن بلينكن أن الرئيس بايدن أراد أن يؤكّد الدعم الأمريكي لإسرائيل.

الولايات المتحدة تقدم دعمها لإسرائيل

ووفقًا لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تقدم الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل من خلال تزويدها بالذخيرة والمعدات العسكرية التي تحتاجها، وذلك عن طريق طائرات البضائع، بالإضافة إلى ذلك، تمّ إرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في ضوء النزاع المسلح المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة.

وفي بيانه، أعلن أوستن أن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» ستبدأ تحركها نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، وستنضم هذه المجموعة إلى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور التي وصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعتبر إسرائيل أكبر مستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، والتي تراكمت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ إجمالي هذه المساعدات نحو 158 مليار دولار حتى الآن.