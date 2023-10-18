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الرئيس الفلسطيني لمواطنيه: المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض الوطن لن يحدث

كتب:

محمد عزالدين
01:58 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وأمريكا تسببت في عرقلة تنفيذها.

وأضاف «عباس»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الماضي والتهجير لن يتكررا وما حصل في 1948 و1967 لن يتكرر.

المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض الوطن لن يمر

وأوضح أن المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض الوطن لن يمر وسنتصدى له بكل السبل ونقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت التهجير.

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