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الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بعد اليوم الصمت العالمي

كتب:

محمد عزالدين
02:07 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إننا سنبقى في حالة اجتماع دائم اعتبارا من هذه الليلة، لنتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه المجازر والمذابح التي ترتكب بحق شعبنا.

وأضاف «عباس»، خلال مؤتمر صحفي على قناة القاهرة الإخبارية، أننا نطالب العالم الذي وقف دائما موقف الصمت أن يتحرك ويتكلم ويقول كلمة، الكل صامت، لن نقبل بعد اليوم هذا الصمت من العالم، ونحن لن نصمت ولكن أهم شيء أن نبقى على أرضنا.

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