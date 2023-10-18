اجتماع لتحالف الأحزاب المصرية لمناقشة تداعيات الوضع فى غزة

وجّه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية الدعوة الى المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا لعقد جلسة طارئة مساء اليوم لمناقشة تداعيات الوضع فى غزة بعد ارتكاب إسرائيل لمجزرة مستشفى المعمدانى واستشهاد أكثر من 800 فلسطينيي.

وقال النائب تيسير مطر إن تحالف الأحزاب يؤيد ويساند الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل ما يتخذه من مواقف وقرارات بشان معالجة الوضع المتفجر فى غزة كما أننا نتضامن بقوة مع أهالينا فى غزة.

وكلّف النائب تيسير مطر الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الإعلامى باسم التحالف بالتواصل مع السفير الفلسطيني بالقاهرة لدعوته لحضور هذا الاجتماع حيث سيوضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصرى على مائدة الاجتماع.