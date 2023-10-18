فلسطيني يفقد 3 من أسرته بقصف مستشفى المعمداني: عقلي رافض يستوعب المجزرة

داخل إحدى غرف العمليات وقف عبد البر الربايعة، صارخا بعد فقدان 3 أفراد من اسرته جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي المعمداني المعروف إعلاميا بمستشفى المعمداني، فالشاب الذي ذهب لمداواة جراح ذويه عقب تعرض منزلهم للقصف، أصبح غير قادرا على إنقاذهم، بعد ان تعرض المستشفى للقصف.

فلسطيني يفقد 3 من أسرته بقصف مستشفى المعمداني

«عقلي رافض يستوعب، أخوي أحمد وعمتي فوزية، وبنتي دانية، كلهم راحوا، جيت هنا أعالجهم من إصابتهم بعد ما بيت أخي تم قصفه وتدميره صباح أمس، وكنا بانتظار إجراء جراحة لعمتي وأخي، لكن فجأة ودون إنظار قصف الطيران الإسرائيلي المشفى المليء بالناس، كلنا حاولنا نجري نختبئ في الغرف وإلى الخارج لكن ما لحقنا»، عبارات مؤلمة وصف بها «الربايعة»، الوضع المآسوي في مستشفى المعمداني.

صراخ وعويل ومحاولة بعض الشباب إنقاذ الأطفال وسحبهم إلى أماكن اختباء آمنة داخل المستشفى، هكذا كان الوضع وفق الربايعة: «كلنا كنا بنحاول ننقذ الأطفال، لكن بنتي من شدة الخوف وجري الناس ما لقيتها وبعدين عثرت عليها في طرقة المشفى لكن متوفية، ظليت أصرخ وكلمت ابن عمي ييجي، بعدين عمتي كبيرة في السن لقيناها متوفية، وأخي ارتقى شهيدا».

قصف مستشفى المعمداني

هرولة مئات المرضى ربما كان دافعا لسقوط بعضهم، لكن وقع صوت القصف كان أقوى على الأطفال الأبرياء، الذين ارتقى بعضهم شهداء ونجا البعض الآخر وفق حديث الربايعة: «ما بعرف عدد الشهداء من الأطفال، لكن المشفى مكدس بالجثث، أطفال وشيوخ وكبار وعجزة، كلنا كنا بنحاول مع الأطباء إنقاذ ذوينا، لكن راحوا وخدوا قلوبنا معاهم، ما بقى غير ذكرياتنا، وما لسة عرفنا ندفن جثثنا».

وتعرض مستشفى المعمداني لـ القصف الإسرائيلي مساء أمس، ما خلف نحو 800 شهيد، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.