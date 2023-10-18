مدير مجمع الشفاء الطبي: لا حصيلة نهائية لمجزرة مستشفى المعمداني

قال مدير مجمع الشفاء الطبي إنه لا حصيلة نهائية لمجزرة مستشفى المعمداني وهناك جثث لم نتعرف عليها حتى الآن.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي خلال مكالمة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «المنظومة الصحية في طريقها للانهيار، ولم تعد تتحمل من كثرة الشهداء والمصابين».

وواصل: «نستنكر وندين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة».

وأكد أن المستلزمات الطبية والأدوية في مستشفيات غزة لا تكفي إلا ساعات قليلة، مردفا: «اشترينا جميع الوقود في السوق المحلي بقطاع غزة وبالكاد يكفي للغد».