أستاذ علاقات دولية يبكي على الهواء: أطفال غزة سيلاحقون العالم بأسره

بكى الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، على الهواء مباشرة تأثرا بمشاهد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء على شاشة قناة القاهرة الإخبارية.

أطفال غزة سيلاحقون العالم

وقال «شعث»، خلال حديثه: «العار على الاحتلال والعار للولايات المتحدة والعار العار كله للمجتمع الدولي المتخاذل تجاه أطفال فلسطين، هؤلاء الأطفال سيلاحقون العالم كله، وسيشكون غضبهم وما جرى فيهم أمام الله.. بأي ذنب قتلت».

وأضاف أن العالم كله سيحاسب على كل ما يجري تجاه الشعب الفلسطيني، ويجب إعادة بناء قدرات الأمة العربية والوحدة العربية الكاملة في اتخاذ المواقف والإجراءات الكفيلة بردع هذا الاحتلال المارقة على المجتمع الدولي، ونحن لا نتحدث عن إسرائيل ولكن الولايات المتحدة والتي أعطتها الحق بضرب الشعب الفلسطيني الأعزل.

قصف مستشفى المعمداني

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى المعمداني بحي الزيتون في وسط القطاع، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء ما لا يقل عن 500 شهيد والعدد قابل للزيادة، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الفلسطينية فقد تم نقل المصابين والجرحى من موقع مستشفى المعمداني إلى مستشفى الشفاء في القطاع، وسط نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية اللازمة لإسعاف الجرحي.