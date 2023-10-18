حازم عمر: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب بشعة

قال المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، هو جريمة حرب بشعة ضد الإنسانية، لشعب محاصر تتم إباددته بصورة جماعية، ومتعمدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية.

وناشد «عمر» عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية، وإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة كافة الجرحى والمصابين.