مواقف نكست فيها الجامعة العربية الأعلام حدادا قبل مجزرة مستشفى المعمداني

تعاطف كبير أظهرته المؤسسات والهيئات المحلية والدولية مع الأشقاء بفلسطين، على رأسها جامعة الدول العربية التي أعلنت تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم 17 أكتوبر، حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في ما أسمته بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة، بعد قصفها للمستشفى، إذ طالب السفير حسام الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادا لمدة ثلاثة أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدا، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وهي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام، فقد تم تنكيس الأعلام العام الماضي لوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكانت الجامعة العربية قد نعته في بيان لها يوم الجمعة 13 مايو 2022.

نعي وتعزية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كان أعرب عن خالص تعازيه لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل، مشيرا إلى أن فقيد الأمة العربية قد أثرى خلال حياته مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال، وظل طوال رئاسته للدولة على خطى الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتعضيد المصلحة والحقوق العربية وظلت دولة الإمارات نموذجا للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.

وفاة عصمت عبد المجيد

ومنذ نحو 10 سنوات أعلنت الجامعة العربية كذلك تنكيس الأعلام لوفاة الراحل الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام الأسبق للجامعة، وقال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية حنيئذ في بيان صادر عن الجامعة العربية: بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيد مصر والأمة العربية الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.