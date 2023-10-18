مظاهرات حاشدة في مدن كندية احتجاجا على جريمة مستشفى المعمداني بغزة

تظاهر المئات مساء أمس أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة تورونتو الكندية احتجاجا على قصف القوات الإسرائيلية للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي خلف مئات القتلى.

استشهاد مئات الشهداء

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أعلن أن الغارة الإسرائيلية التي شنتها طائرات الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الضحايا الأبرياء.

وتسببت الجريمة في موجات من الغضب داخل كندا، حيث الجاليات العربية الضخمة، وانطلقت اليوم ثلاث مظاهرات في مدن تورونتو ومونتريال ومسيساجا.

تمركزات أمنية مسبوقة

وشوهدت تمركزات أمنية كبيرة وغير مسبوقة حول القنصلية الإسرائيلية في تورونتو، وتم وضع حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول للقنصلية.

أما في مونتريال خرج الآلاف في مسيرة حاشدة للتنديد الجريمة الإسرائيلية البشعة في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة إسرائيل على انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب.