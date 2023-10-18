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«التحالف الوطني» يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني

كتب:

محمد عزالدين
06:15 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مستشفى المعمداني

مستشفى المعمداني

أدان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.

كما يعبر التحالف الوطني عن استنكاره لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية واصراره على اتباع سياسات العقاب الجماعي الغاشمة .

واذ يعتبر التحالف الوطني نفسه صوتا للمجتمع المدني في مصر يتوجه بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولي والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ إزدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية المستمرة .

وايطالب التحالف الوطني بجميع بكياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزةويؤكد دخوله في اعتصام مفتوح امام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات بشكلٍ فوري وعاجل .

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