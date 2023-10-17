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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-10-2023.. استقرار عيار 21

كتب:

مريم حنفي
08:17 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، هدوء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-10-2023، بعد أن تراجعت الأسعار أمس بقيمة وصلت إلى 20 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة. 

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-10-2023، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2330 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 2663 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- كما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة إلى 1997 جنيها. 

أسعار الذهب اليوم في المحلات 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن 1558 جنيها. 

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1334 جنيها. 

- كما وصل سعر الاونصة في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة إلى 82 ألفا و993 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب 

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء يسجل 18 ألفا و640 جنيها. 

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