أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-10-2023.. استقرار عيار 21
كتب:
مريم حنفي
08:17 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
أسعار الذهب في مصر
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، هدوء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-10-2023، بعد أن تراجعت الأسعار أمس بقيمة وصلت إلى 20 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.
وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-10-2023، كما يلي.
سعر جرام الذهب عيار 21
- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2330 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 2663 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
- كما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة إلى 1997 جنيها.
أسعار الذهب اليوم في المحلات
- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن 1558 جنيها.
- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1334 جنيها.
- كما وصل سعر الاونصة في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة إلى 82 ألفا و993 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء يسجل 18 ألفا و640 جنيها.