سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 2330 جنيها

استقر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل محلات الصاغة، على الأسعار التي أعلنت في منتصف تعاملات اليوم، إذ إنخفضت في بداية التعاملات بقيمة وصلت إلى 20 جنيها، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2330 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2663 جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات إلى 1997 جنيها شراء.

سعر جنيه الذهب

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1558 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1334 جنيها، فيما وصل سعر جنيه الذهب إلي 18640 جنيها للشراء، كما بلغ سعر الأونصة الآن 82993 جنيها.