سبب التراجع المفاجئ في أسعار الذهب .. كم خسر المعدن الأصفر اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في بداية التعاملات الصباحية بنحو 20 جنيها، وذلك داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة، في ظل أن الأسعار شهدت منذ بداية الأسبوع الجاري استقراراً ملحوظاً، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وقال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب انخفضت اليوم في محال الصاغة بقيمة 20 جنيها، ويرجع سبب ذلك إلى تراجع القوة الشرائية من جانب المواطنين على الشراء، كما ساهمت الأحدات الجارية القائمة بين فلسطين وإسرائيل في تذبذب الأسعار محليا.

وأضاف محمد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة، في ظل أنه يجب على المواطنين عدم شراء الذهب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا بد الذهاب إلى أماكن موثوق بها.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم الاثنين في منتصف التعاملات يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2330 جنيها، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2663 جنيها، وعن سعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ الآن 1997 جنيها.