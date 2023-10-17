تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء17-10-2023.. اعرف التفاصيل

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-10-2023، تذبذبًا في الأسواق والمؤشر يتجه للصعود منذ بداية التعاملات الصباحية، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2355 جنيها للشراء.

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-10-2023، وفقًا للشعبة العامة للذهب وأسعار محلات الصاغة وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2355 جنيها للشراء و2335 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 2691 جنيها للشراء و2668 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة إلى 2019 جنيها للشراء و2002 للبيع.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن 1570 جنيها للشراء و1556 للبيع.

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 13464 جنيها للشراء و1335 للبيع

سعر الجنيه الذهب

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء يسجل 18 ألفا و6408 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

- كما وصل سعر الأونصة في بداية التعاملات العالمية 1994 جنيهًا.