انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين

بدأت محادثات روسية صنية بمشاركة قادة البلدين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين، صباح اليوم الأربعاء، في إطار زيارة بوتين إلى الصين على خلفية الدعوة المقدمة من الرئيس الصيني، شي جين بينج. وقد ألقى، في وقت سابق، صباح اليوم، خطابًا في منتدى «حزام واحد، طريق واحد».

ما هو منتدى بكين؟

وفي خطابه أكد بوتين أن موسكو وبكين يشاركان في الرغبة في التعاون المتساوي والمربح لتحقيق التقدم الاقتصادي طويل الأمد والرفاه الاجتماعي مع احترام حق كل دولة في نموذجها الخاص للتنمية، في ظل انعقاد منتدى بكين يومي 17 و18 أكتوبر بمشاركة أكثر من 4000 شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية، وفقا لما أفاد به موقع «سبوتنك» الروسي.

ما هي مبادرة الحزام والطريق؟

«حزام واحد، طريق واحد» مبادرة دولية اقترحها الرئيس الصيني قبل 10 سنوات، بهدف تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، وتربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.