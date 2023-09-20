سفينة حربية روسية تجري تدريبات إطلاق نار في بحر البلطيق

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن السفينة الحربية «ستويكي» التابعة للأسطول الروسي في بحر البلطيق أجرت تدريبات لإطلاق النار على أهداف افتراضية في بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة، أن طاقم السفينة الحربية الصغيرة أجرى سلسلة من التدريبات المقررة على إطلاق النار على أهداف على السطح وفي الجو بـ«بيئة تشويش صعبة» واستخدام العدو لتدابير إلكترونية مضادة محتملة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضحت الوزارة في بيان: «تم إعلان أن النطاق البحري لأسطول البلطيق، حيث جرت التدريبات، خطير مؤقتًا على رحلات الشحن والطيران المدنية».

ويتمركز أسطول بحر البلطيق التابع للبحرية الروسية بشكل رئيسي في كالينينجراد، وهي منطقة روسية تقع في بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي.