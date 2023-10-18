لاكتشاف الموهوبين.. مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم تدريبات جديدة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، تدريبات ألعاب قوى شباب، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة منها: «الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، المصارعة، الملاكمة، كره القدم، كرة السلة».

تدريبات البطل الأوليمبي

وقالت وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية إن ألعاب القوى أقدم أنواع الرياضات التي مارسها الإنسان، وتتضمن فروعا متعددة مثل المشي والجري والقفز والرمي، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي قدم فرص للاشتراك في اللعبة، والتي عرفها أحد اختصاصي الطب الرياضي بقوله: «إذا كان الإنسان يمشي بعضلاته، ويجري برئتيه، ويسرع بقلبه، فإنه يصل إلى الهدف بذكائه».

الرياضات الأكثر شيوعا في العالم

وتابعت: «تعد ألعاب القوى أكثر الرياضات شيوعًا في العالم، فهناك حوالي 180 دولة تنتسب إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى للهواة، وهو الهيئة التي تدير ألعاب القوى وتنظّمها، ويعترف الاتحاد بأرقام البطولات العالمية في 65 مسابقة من مسابقات الرجال والنساء».

اكتشاف الموهوبين

وأكدت الشريف أن الهدف من هذه التدريبات هو اكتشاف الموهوبين فى كل لعبة ومن لديهم طموح البطولة، ويتم مد الأندية والمنتخبات بهم لرفع مستوى الفرق والمنافسة على تحقيق بطولات، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي جرى إطلاقه لاكتشاف هذه المواهب ورعايتهم وتدريبهم على أعلى مستوى لتستفيد الدولة من موهبتهم في البطولات الدولية.