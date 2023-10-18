رئيس جامعة حلوان يلتقي وفدا صينيا لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدا صينيا ضم نائبتي رئيسى جامعة نانجينغ وشانغان الصينية، وسكرتير عام هيئه المنح الصينية والوفد المرافق لهم، لبحث آليات التعاون بين الجامعتين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

حضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية والبحثية

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، وعُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين.

إعادة هيكلة البرامج التعليمية

وأعطى رئيس جامعة حلوان نبذة تعريفية عن الجامعة، موضحا أنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، وأن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتعليم اللغة، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي بين جامعة حلوان والجامعات الصينية وكذلك تبادل الأبحاث العلمية المشتركة.

من جهته أعرب الوفد الصيني عن استعداده لدعم التعاون المشترك بين البلدين وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والأكاديمي.