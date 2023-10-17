وسائل إعلام: وقوع انفجارات في أوديسا جنوب أوكرانيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، إن انفجارات وقعت في منطقة أوديسا جنوب البلاد، فيما لم تذكرمزيدامن التفاصيل حول طبيعة الانفجارت.وكانت صافرات الإنذار دوت في وقت سابق، في خاركيف وأوديسا للتحذير من غارات جوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، باستخدام 7 قذائف من عيار 155 ملم. وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، في وقت سابق، 3 مسيرات في سماء بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع اوكرانيا، وأشار حاكم المقاطعة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام»، إلى عدم وجود إصابات، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سياسيا، قال سفير«موسكو» لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة لم تدرك أبدا جوهر وأسباب الأزمة الأوكرانية، داعيا في بيان، «واشنطن» إلى العمل مع بلاده لحل المشاكل العالمية،

وحث أنطونوف، الولايات المتحدة، على عدم بذل الجهود لهزيمة روسيا، وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن جميع الجهود التي يبذلها الغرب الجماعي لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلاده، محكوم عليها بالفشل، وفقا لم ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتابع أنطونوف قائلا، إن بلاده تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة، مما يزيد من تحفيز «الروسوفوبيا» المزدهرة بالفعل في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أشار المندوب الأمريكي لدى مؤتمر نزع السلاح، بروس تيرنر، إلى استعداد بلاده للعمل البناء مع روسيا في الطريق نحو التنفيذ الكامل لمعاهدة «ستارت 3» والعمل على خفض المخاطر النووية وعلى نظام للرقابة على الأسلحة النووية بعد عام 2026، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.