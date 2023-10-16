روسيا تطلق 5 صواريخ و12 طائرة مسيرة على أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن روسيا أطلقت خمسة صواريخ و12 طائرة مسيرة من طراز «كاميكازي» على أوكرانيا في هجوم ليلي، وأبلغ مسؤولون عن مزيد من الضربات المدفعية والجوية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

استهداف المناطق الشمالية والشرقية

وقالت القوات الجوية إن الصواريخ التي أسقطت منها صاروخين استهدفت المناطق الشمالية والشرقية، بينما أطلقت الطائرات المسيرة، التي أسقطت 11 منها في عدة اتجاهات مع التركيز بشكل خاص على غرب أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بولتافا الشرقية، فيليب برونين، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، وجرى نقل ثلاثة مدنيين إلى المستشفى نتيجة لذلك.

شظايا الصواريخ دمرت العديد من المنازل الخاصة

ودمرت شظايا الصواريخ العديد من المنازل الخاصة، ولكن لحسن الحظ، لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية أو حيوية، وقال الحاكم هناك إن روسيا نفذت أيضا قصفا مدفعيا وضربات جوية في منطقة زابوريتشيا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالعديد من المباني السكنية والبنية التحتية وإصابة امرأة مسنة.