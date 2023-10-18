جهود حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لمساندة غزة.. إدانة ومساعدات وتبرع بالدم

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إدانتها للعدوان الإسرائيلي الغاشم على المستشفى المعمداني في قطاع غزة، بأشد العبارات وبكل استياء.

إدانة قصف المستشفى المعمداني

وعقب تصاعد الأحداث في غزة نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إدانتها لما يحدث من مشاهد قتل وحشي والمشاهد المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء، مستنكرة القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني، بأنه انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وأهابت بالمجتمع الدولي من أجل سرعة التدخل لوقف القصف للأهداف المدنية.

أعضاء الحملة يتبرعون بالدم للأشقاء في فلسطين

قبل أيام وتحديدا يوم 13 أكتوبر توجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى، وأعضاء الحملة، للمشاركة في حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني بمركز الدم الإقليمي بالعجوزة.

وأكد «فوزي» في بيان صحفي للحملة، أنه يتشرف بالوجود فى المجلس القومي لنقل الدم للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق، وأن وقوف الشعب المصري مع الأشقاء في فلسطين هو موقف ثابت، داعيًا كل كل من له القدرة على التبرع بالدم التوجه فورًا للتبرع في نقاط التبرع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الإشادة بالقوافل الإنسانية الشاملة نحو فلسطين

وفي 15 أكتوبر ثمنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، والتي ضمت 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية و80 خيمة، وأكثر من 46 ألف قطعة ملابس، لتدفئة الأطفال والكبار في فصل الشتاء بجانب أكثر من 290 ألف عبوة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية.